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Кто из спортсменов заболел коронавирусом? Список пополняется

11:25
Пауло Дибала. Фото Reuters Список спортсменов, заболевших коронавирусом. Фото "СЭ"
Пауло Дибала. Фото Reuters

Вспышка коронавируса заставила уйти на паузу почти все мировые спортивные соревнования, а также угрожает переносом летних Олимпиады и чемпионата Европы по футболу.

Спортсменов вирус не обошел стороной. Очаги заболеваний по всему миру — в Азии (Китай, здесь все началось), Европе (Италия и соседние страны), Северной Америке и Австралии.

Список соревнований, на которые повлиял коронавирус, можно изучить в материале «СЭ».

Кто из спортсменов заболел коронавирусом:

Список спортсменов, заболевших коронавирусом. Фото "СЭ"
Список спортсменов, заболевших коронавирусом. Фото «СЭ»

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Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




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