Кто из спортсменов заболел коронавирусом? Список пополняется

Вспышка коронавируса заставила уйти на паузу почти все мировые спортивные соревнования, а также угрожает переносом летних Олимпиады и чемпионата Европы по футболу.

Спортсменов вирус не обошел стороной. Очаги заболеваний по всему миру — в Азии (Китай, здесь все началось), Европе (Италия и соседние страны), Северной Америке и Австралии.

Список соревнований, на которые повлиял коронавирус, можно изучить в материале «СЭ».

Кто из спортсменов заболел коронавирусом: