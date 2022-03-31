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Инфантино будет переизбираться на пост президента ФИФА

Анна Горшкова
Корреспондент
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Действующий президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино на конгрессе ФИФА сообщил, что выдвинет свою кандидатуру на выборах главы организации в 2023 году.

«Я буду баллотироваться на пост президента ФИФА, выборы которого пройдут на 73-м конгрессе. Конгресс пройдет в начале следующего года. Дата еще не утверждена, но скоро будет объявлена», — приводит слова Инфантино ТАСС.

Календарь выборов был утвержден в среду, 30 марта, на заседании совета ФИФА. Согласно графику, избирательный период начнется 31 марта 2022 года. Срок подачи заявок закончится за четыре месяца до конгресса, а срок уведомления о допущенных кандидатах — за один месяц до конгресса.

Инфантино возглавляет организацию с 2016 года. В 2019 году он был переизбран на второй срок.

Источник: https://tass.ru/sport/14240951
Футбол
Джанни Инфантино
ФИФА
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