Инфантино будет переизбираться на пост президента ФИФА

Действующий президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино на конгрессе ФИФА сообщил, что выдвинет свою кандидатуру на выборах главы организации в 2023 году.

«Я буду баллотироваться на пост президента ФИФА, выборы которого пройдут на 73-м конгрессе. Конгресс пройдет в начале следующего года. Дата еще не утверждена, но скоро будет объявлена», — приводит слова Инфантино ТАСС.

Календарь выборов был утвержден в среду, 30 марта, на заседании совета ФИФА. Согласно графику, избирательный период начнется 31 марта 2022 года. Срок подачи заявок закончится за четыре месяца до конгресса, а срок уведомления о допущенных кандидатах — за один месяц до конгресса.

Инфантино возглавляет организацию с 2016 года. В 2019 году он был переизбран на второй срок.