Инфантино: «ВОЗ проделала невероятную работу, чтобы провести мир через пандемию. Футбол старается вносить свой вклад»

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино обратился к генеральному директору Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросу Аданому Гебреисусу на заседании 72-го конгресса организации.

«В марте 2020 года доктор Тедрос объявил, что мы живем в условиях пандемии, — приводит слова Инфантино официальный сайт ФИФА. — Я был в его офисе и спросил: «Как футбол может помочь?» ВОЗ проделала невероятную работу, чтобы провести мир через пандемию. И сейчас мы видим свет в конце тоннеля. Футбол старается вносить свой вклад».

Заседание 72-го конгресса ФИФА проходит сегодня, 31 марта, в Дохе (Катар).