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Инфантино: «ВОЗ проделала невероятную работу, чтобы провести мир через пандемию. Футбол старается вносить свой вклад»

Президент ФИФА поблагодарил ВОЗ за действия в период пандемии коронавируса
Карен Саркисян
Корреспондент
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Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино обратился к генеральному директору Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросу Аданому Гебреисусу на заседании 72-го конгресса организации.

«В марте 2020 года доктор Тедрос объявил, что мы живем в условиях пандемии, — приводит слова Инфантино официальный сайт ФИФА. — Я был в его офисе и спросил: «Как футбол может помочь?» ВОЗ проделала невероятную работу, чтобы провести мир через пандемию. И сейчас мы видим свет в конце тоннеля. Футбол старается вносить свой вклад».

Заседание 72-го конгресса ФИФА проходит сегодня, 31 марта, в Дохе (Катар).

Источник: https://www.fifa.com
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Коронавирус
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