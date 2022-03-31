РФС принял участие в 72-м конгрессе ФИФА

Делегация Российского футбольного союза (РФС) под руководством генерального секретаря Александра Алаева приняла участие в 72-м конгрессе ФИФА, сообщается на сайте РФС.

Основными вопросами в повестке форума были ежегодный отчет ФИФА о текущей деятельности, обсуждение бюджета организации на 2023 год и другие.

Кроме того, конгресс принял решение утвердить русский язык в качестве одного из официальных языков ФИФА.

Проведение 73-го конгресса запланировано в следующем году в Австралии или Новой Зеландии: в сентябре 2023-го страны совместно примут чемпионат мира среди женщин.

72-й конгресс ФИФА провел 31 марта в Дохе (Катар).