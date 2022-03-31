Футбол
Новости
Тинькофф РПЛ Результаты Лига чемпионов
Главная
Футбол

Сегодня, 14:35

РФС принял участие в 72-м конгрессе ФИФА

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Делегация Российского футбольного союза (РФС) под руководством генерального секретаря Александра Алаева приняла участие в 72-м конгрессе ФИФА, сообщается на сайте РФС.

Основными вопросами в повестке форума были ежегодный отчет ФИФА о текущей деятельности, обсуждение бюджета организации на 2023 год и другие.

Кроме того, конгресс принял решение утвердить русский язык в качестве одного из официальных языков ФИФА.

Проведение 73-го конгресса запланировано в следующем году в Австралии или Новой Зеландии: в сентябре 2023-го страны совместно примут чемпионат мира среди женщин.

72-й конгресс ФИФА провел 31 марта в Дохе (Катар).

Источник: https://www.rfs.ru/news/215599
Футбол
РФС
Александр Алаев
0
Читайте также
Тренер фигуристов получил 3,5 года колонии за выстрел в голову. Он выступал за сборную России и работал с детьми
Что нужно знать о жеребьевке ЧМ-2022 в Катаре. Когда пройдет, в какие корзины попали сборные
Материалы сюжета: ЧМ-2022, развязка отбора: сбор России после отстранения и матчи без нашей сборной
«Наконец-то они включили голову». Губерниев — о сохранении членства РФС в ФИФА
Инфантино: «ФИФА не предлагала проводить чемпионат мира каждые два года»
«Справедливое решение». Семин — о сохранении членства РФС в ФИФА
Тренер сборной Украины отказался от получения путевки на ЧМ-2022 без стыковых матчей
«Выдохнули». В Госдуме высказались о решении конгресса ФИФА
Конгресс ФИФА не рассматривал вопрос о приостановке членства РФС в организации
Материалы сюжета: ЧМ-2022: жеребьевка финального турнира в Катаре — состав корзин и групп
Стал известен состав корзин при жеребьевке финального турнира ЧМ-2022
Россию оставили в ФИФА, а русский язык сделали одним из официальных. Что это значит
Инфантино: «ФИФА не предлагала проводить чемпионат мира каждые два года»
Тренер сборной Украины отказался от получения путевки на ЧМ-2022 без стыковых матчей
Конгресс ФИФА не рассматривал вопрос о приостановке членства РФС в организации
Премьер Катара назвал предстоящий ЧМ-2022 исключительным в истории
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Инфантино будет переизбираться на пост президента ФИФА
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
1.04 19:00
Рубин – Химки
 - : -
2.04 14:00
Арсенал – Ахмат
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Уфа
 - : -
2.04 16:30
Ростов – Н. Новгород
 - : -
2.04 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
3.04 14:00
Краснодар – Динамо
 - : -
3.04 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
3.04 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 19 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости