Григорян рассказал, какие нестандартные методы он использовал на тренировках

Экс-главный тренер «Тамбова» и «СКА-Хабаровска» Александр Григорян в разговоре с «СЭ» рассказал, какие методы он использовал, чтобы разнообразить тренировочный процесс.

— Придумывали ли что-то интересное помимо спаррингов?

— Конечно, моя фантазия не ограничивалась только ими. Вообще, первым тренером, кто принес в Россию какие-то инновации, был Франк Веркаутерен в «Крыльях». Его игроки и на лыжах катались, и в пейнтбол играли. Самара была в восторге.

— Вы переманили его методы?

— Я никогда ни у кого не воровал идеи. Я придумывал что-то сам, чужое для меня было дурным тоном. Неужели тяжело придумать что-то свое для футболистов? Тут же вопрос не в оригинальности, а в эффективности. Даже самый интересный тренировочный процесс приедается футболистам. Нужно это как-то разнообразить.

— Какие способы разнообразить тренировочный процесс использовали вы?

— Стоит понимать, что все футболисты — дети. И неважно, сколько им лет — сорок, семнадцать. А как детей сплотить? Только при помощи подвижных игр. В процессе игры у них и возникает взаимопонимание, сплоченность, формируется командный дух. Я вывозил на стрельбище, футболисты часто еще просят поиграть в футбол на что-то. Они не любят играть на просто так (смеется).

— Во время сложных перелетов с Дальнего Востока вы как-то старались разбавлять атмосферу?

— Во Владивостоке я вообще устраивал что-то на подобие КВН. Мы делились на команды, я давал темы. Мы все готовились, а потом собирались вместе смотрели, что получится. Мы ржали, снимали на телефоны. Это было впечатляюще. Но такое можно делать не везде. Тогда еще в команде был Дмитрий Кудряшов. У него была фантазия и интеллект, я мог такое дать. А когда такого человека в команде нет, то смысл? Это будет пытка для футболистов.

(Владимир Пушкарев)