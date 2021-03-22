Григорян рассказал, в чем женщины-футболистки сильнее мужчин

Экс-главный тренер «Тамбова» и «СКА-Хабаровска» Александр Григорян в интервью с «СЭ» рассказал, в чем женщины футболистки сильнее мужчин и почему в России недооценивают женщин.

— В нашей стране недооценивают женщин?

— Думаю, что да. Мы недооцениваем их интеллектуальные возможности, у нас стоит какое-то клише на их способности в любом роде деятельности. Наверное, поэтому мы и в жопе.

— В Европейском футболе тоже не так много женщин работает в структурах клубов. Почему тогда именно в России недооценивают женский потенциал?

— Для нас Европа должна быть показателем? Любые способности женщин в нашей стране преуменьшаются. Мы к ним относимся потребительски, очень пренебрежительно. Для нас она должна быть хорошей матерью, должна это, должна то. Но при этом прав у женщин нет никаких. Это как?

— Это правильно?

— Конечно, нет. Я поработал в очень многих клубах. Знаю огромное количество мужчин руководителей, не только в сфере футбола. Это просто мужской шовинизм и все.

— В чем женщины-футболистки сильнее мужчин?

— В своей целеустремленности. Они преданнее делу. Этому есть свое объяснение: в женском футболе нет таких денег. Следовательно, спортивная составляющая становится на первое место. Лучшие из футболисток-девушек проявляют мужские качества в гораздо больших пропорциях, чем мужчины.

— Какие качества, например?

— Мужество, храбрость, целеустремленность. Те, что для мужчины являются традиционными чертами характера. На самом деле, эти качества сильнее среди лучших женщин. Я в женском футболе работал только с лучшими.

(Владимир Пушкарев)