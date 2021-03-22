Григорян рассказал, в чем женщины-футболистки сильнее мужчин
Экс-главный тренер «Тамбова» и «СКА-Хабаровска» Александр Григорян в интервью с «СЭ» рассказал, в чем женщины футболистки сильнее мужчин и почему в России недооценивают женщин.
— В нашей стране недооценивают женщин?
— Думаю, что да. Мы недооцениваем их интеллектуальные возможности, у нас стоит какое-то клише на их способности в любом роде деятельности. Наверное, поэтому мы и в жопе.
— В Европейском футболе тоже не так много женщин работает в структурах клубов. Почему тогда именно в России недооценивают женский потенциал?
— Для нас Европа должна быть показателем? Любые способности женщин в нашей стране преуменьшаются. Мы к ним относимся потребительски, очень пренебрежительно. Для нас она должна быть хорошей матерью, должна это, должна то. Но при этом прав у женщин нет никаких. Это как?
— Это правильно?
— Конечно, нет. Я поработал в очень многих клубах. Знаю огромное количество мужчин руководителей, не только в сфере футбола. Это просто мужской шовинизм и все.
— В чем женщины-футболистки сильнее мужчин?
— В своей целеустремленности. Они преданнее делу. Этому есть свое объяснение: в женском футболе нет таких денег. Следовательно, спортивная составляющая становится на первое место. Лучшие из футболисток-девушек проявляют мужские качества в гораздо больших пропорциях, чем мужчины.
— Какие качества, например?
— Мужество, храбрость, целеустремленность. Те, что для мужчины являются традиционными чертами характера. На самом деле, эти качества сильнее среди лучших женщин. Я в женском футболе работал только с лучшими.
(Владимир Пушкарев)
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