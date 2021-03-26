Роднина отреагировала на решение Левникова поддержать акцию BLM
13:43
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала решение российского арбитра Кирилла Левникова преклонить колено в поддержку акции BLM перед матчем Англии и Сан-Марино.
«Это нигде не прописано! Хочешь — встаешь, не хочешь — не надо. В регламенте этого нигде нет. Было ли это позором? Это другой вопрос! Вопрос к данному судье. Но в регламенте никаких спортивных мероприятий данная процедура не прописана», — сказала Роднина «СЭ»
Встреча между Англией и Сан-Марино, прошедшая в Лондоне, завершилась крупной победой хозяев поля со счетом 5:0.
(Владислав Флегонтов)
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