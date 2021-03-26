Роднина отреагировала на решение Левникова поддержать акцию BLM

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала решение российского арбитра Кирилла Левникова преклонить колено в поддержку акции BLM перед матчем Англии и Сан-Марино.

«Это нигде не прописано! Хочешь — встаешь, не хочешь — не надо. В регламенте этого нигде нет. Было ли это позором? Это другой вопрос! Вопрос к данному судье. Но в регламенте никаких спортивных мероприятий данная процедура не прописана», — сказала Роднина «СЭ»

Встреча между Англией и Сан-Марино, прошедшая в Лондоне, завершилась крупной победой хозяев поля со счетом 5:0.

(Владислав Флегонтов)