УЕФА объявил о начале работы над конвенцией развития европейского футбола

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о начале работы над конвенцией, посвященной развитию европейского футбола.

В ближайшие несколько месяцев организация планирует обсудить с клубами, футболистами, тренерами, агентами и представителями фан-сообщества долгосрочные планы действий и реформы в европейском футболе.

Конвенция будет основана на четырех принципах: обеспечение финансовой устойчивости и ответственности в европейском футболе; повышение конкурентоспособности, грамотное распределение солидарных выплат и работа над развитием футболистов; внедрение более последовательных мер управления на национальном и международном уровнях; содействие развитию женского футбола и повышение его статуса на всех уровнях.

Первый раунд консультаций состоится в июле 2021 года во время последней недели чемпионата Европы. Все региональные конфедерации, представители ФИФА, Евросоюза и Совета Европы смогут принять участие в процессе. Второй раунд консультаций запланирован на сентябрь 2021 года.