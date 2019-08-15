Георгий Джикия: «Спартак» посвящает победу над «Туном» Бахыту»

Капитан «Спартака» защитник Георгий Джикия прокомментировал победу над «Туном» в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы (2:1).

— Были знакомы с Бахытом?

— Если честно, я не был знакомы с ним, ничего не видел о нем раньше. Но, конечно, когда это произошло, я посмотрел, кем являлся Леша для «Спартака», все его выезды. У него больше 400 за «Спартак»! Это огромная потеря для всего клуба. Сегодняшняя победа посвящалась ему. Мы все помним его. Он сегодня тоже смотрел эту игру. Эта победа — для него. (Александр Рогулев)