ФИФА в четверг объявит русский язык одним из своих официальных

Русский язык может стать одним из официальных в Международной федерации футбола (ФИФА),

Как сообщает журналист ZDF Маркус Харм в Twitter, на ежегодном конгрессе ФИФА в Дохе в четверг, 31 марта, будет принято решение о придании русскому языку статуса официального в организации.

В настоящее время официальными языками ФИФА являются английский, французский, немецкий и испанский. Сообщалось, что в список также могут включить португальский и арабский.

Ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и национальную команду России от участия во всех международных соревнованиях. Сборная России не смогла выступить в стыком турнире за право сыграть на ЧМ-2022.