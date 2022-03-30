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Сегодня, 20:52

Совет ФИФА утвердил новые правила аренды игроков

Анна Горшкова
Корреспондент
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Совет Международной федерации футбола (ФИФА) провел заседание в преддверии 72-го Конгресса ФИФА в Дохе и утвердил новые правила аренды игроков.

Как сообщается на сайте организации, изменения в регламенте направлены на содействие развитию молодых игроков, обеспечение сбалансированной конкуренции и предотвращение скупки игроков клубами.

Новые правила вступят в силу с 1 июля 2022 года.

Изменения коснутся количества арендованных игроков за сезон между одними и теми же клубами. Также будет введен минимальный срок аренды, представляющий собой интервал между двумя трансферными окнами, и максимальный срок, равный одному году.

Источник: https://www.fifa.com/about-fifa/organisation/fifa-council/media-releases/fifa-council-adopts-new-regulations-relating-to-the-loan-of-players-in
Футбол
ФИФА
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