Совет ФИФА утвердил новые правила аренды игроков

Совет Международной федерации футбола (ФИФА) провел заседание в преддверии 72-го Конгресса ФИФА в Дохе и утвердил новые правила аренды игроков.

Как сообщается на сайте организации, изменения в регламенте направлены на содействие развитию молодых игроков, обеспечение сбалансированной конкуренции и предотвращение скупки игроков клубами.

Новые правила вступят в силу с 1 июля 2022 года.

Изменения коснутся количества арендованных игроков за сезон между одними и теми же клубами. Также будет введен минимальный срок аренды, представляющий собой интервал между двумя трансферными окнами, и максимальный срок, равный одному году.