Комментатор Александр Шмурнов покинул «Матч ТВ»

Комментатор Александр Шмурнов прекратил работу на «Матч ТВ».

Об этом сообщил сам журналист у себя в Telegram-канале.

«Сегодня официально завершил свои отношения с каналом. Символично, что в компанию, тогда «НТВ-Плюс», пришел ровно 19 лет назад, день в день. Всем спасибо за внимание...» — написал Шмурнов.

Ранее канал покинул еще один комментатор — Сергей Кривохарченко.