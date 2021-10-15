ФИФА объявила об эвакуации из Афганистана 100 человек, включая футболисток

ФИФА эвакуировала из Афганистана почти 100 человек, включая футболисток. Вывоз людей происходил при поддержке Катара, сообщает организация.

«ФИФА подтвердила, что после сложных переговоров она при поддержке Катара эвакуировала из Афганистана почти 100 членов футбольной семьи, в том числе игроков-женщин», — говорится в сообщении.

Подготовка к эвакуации велась с августа, и работа в этом направлении будет продолжаться.

Ранее заместитель главы комиссии по культуре радикального афганского движения «Талибан» (запрещено в РФ) Ахмадулла Васик сказал, что женщины в Афганистане не будут заниматься многими видами спорта, так как они могут попасть на фотографии и в видеозаписи.