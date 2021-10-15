ФИФА объявила об эвакуации из Афганистана 100 человек, включая футболисток
ФИФА эвакуировала из Афганистана почти 100 человек, включая футболисток. Вывоз людей происходил при поддержке Катара, сообщает организация.
«ФИФА подтвердила, что после сложных переговоров она при поддержке Катара эвакуировала из Афганистана почти 100 членов футбольной семьи, в том числе игроков-женщин», — говорится в сообщении.
Подготовка к эвакуации велась с августа, и работа в этом направлении будет продолжаться.
Ранее заместитель главы комиссии по культуре радикального афганского движения «Талибан» (запрещено в РФ) Ахмадулла Васик сказал, что женщины в Афганистане не будут заниматься многими видами спорта, так как они могут попасть на фотографии и в видеозаписи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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