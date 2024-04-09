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Сегодня, 09:50

ФИФА может разрешить иностранным клубам проводить официальные игры в США

Виктория Кравченко
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Международная федерация футбола (ФИФА) и американская спортивная медиакомпания Relevent договорились прекратить судебные тяжбы из-за запрета ведущим европейским футбольным лигам и клубам проводить официальные матчи в США. Об этом сообщает газета Financial Times.

«Перенос официальных матчей из Европы в США — захватывающее предложение, но оно должно быть продуманным и совместным», — цитирует директора Relevent ТАСС.

Источник сообщает, что ФИФА думает над возможностью «внесения изменений в свои правила относительно того, могут ли игры проводится за пределами домашней территории лиги».

Отметим, европейские топ-клубы часто проводят товарищеские и показательные матчи в США, однако они не могут проводить официальные сезонные игры в стране.

Источник: https://tass.ru/sport/20484299
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
14
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 1 : 2
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 3 : 4
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 2 : 2
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 4 : 1
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 1 : 0
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 2
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 1 : 2
8.04 17:00
Оренбург – Рубин
 3 : 0
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Зенит

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П
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Константин Тюкавин

Динамо

 7
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Квинси Промес

Спартак

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Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

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