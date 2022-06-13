Футбол
Новости
Тинькофф РПЛ Результаты Лига чемпионов
Главная
Футбол

Сегодня, 14:18

IFAB утвердил правило пяти замен на постоянной основе

Читать «СЭ» в

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) утвердил правило, которое позволяет командам на постоянной основе использовать пять замен в одном матче.

Изменения вступят в силу с 1 июля 2022 года.

«IFAB получила решительную поддержку всего футбольного сообщества, чтобы этот вариант на постоянной основе был включен в правила игры с сезона-2022/23», — говорится в сообщении совета.

Временное решение проводить по пять замен в матче было принято во многом из-за пандемии коронавируса в мае 2020 года.

Источник: https://www.theifab.com/news/the-ifab-permanently-approves-five-substitute-option-in-top-level-competitions
Футбол
4
0
Читайте также
Топ-5 упражнений для похудения в домашних условиях
Миранчука выгоняют из «Аталанты», Фомина ждут в Германии, а «Зенит» готов купить лучшего бомбардира «Сочи». Главные трансферные слухи на 13 июня
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Фабио Каннаваро может возглавить сборную Польши
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости