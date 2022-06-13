IFAB утвердил правило пяти замен на постоянной основе

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) утвердил правило, которое позволяет командам на постоянной основе использовать пять замен в одном матче.

Изменения вступят в силу с 1 июля 2022 года.

«IFAB получила решительную поддержку всего футбольного сообщества, чтобы этот вариант на постоянной основе был включен в правила игры с сезона-2022/23», — говорится в сообщении совета.

Временное решение проводить по пять замен в матче было принято во многом из-за пандемии коронавируса в мае 2020 года.