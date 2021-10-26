Форвард Себастьян Джовинко в скором времени вернется в «Торонто», пишет в Twitter инсайдер Николо Скира.

По данным источника, к канадскому клубу 34-летний футболист присоединится на правах свободного агента.

В августе Джовинко покинул «Аль-Хиляль» и стал свободным агентом. Форвард выступал за «Торонто» с февраля 2015 года по январь 2019 года, на его счету 83 гола и 51 результативная передача в 142 матчах за команду.