Джовинко в скором времени вернется в «Торонто»
Джовинко продолжит карьеру в «Торонто»
14:09
Форвард Себастьян Джовинко в скором времени вернется в «Торонто», пишет в Twitter инсайдер Николо Скира.
По данным источника, к канадскому клубу 34-летний футболист присоединится на правах свободного агента.
В августе Джовинко покинул «Аль-Хиляль» и стал свободным агентом. Форвард выступал за «Торонто» с февраля 2015 года по январь 2019 года, на его счету 83 гола и 51 результативная передача в 142 матчах за команду.
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