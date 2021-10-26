В Федерации футбола Польши опасаются, что «Золотой мяч» выиграет Месси, а не Левандовски

Президент футбольной федерации Польши Збигнев Бонек высказался о том, кто должен получить «Золотой мяч» в 2021 году.

«Я не знаю, кто получит «Золотой мяч». Вчера в полночь истек крайний срок голосования. Мне кажется, что если бы Жоржиньо забил последний пенальти в финале чемпионата Европы, он бы безоговорочно выиграл. Вместо него на сцену вышел Доннарумма. Боюсь, что Месси, выигравший Кубок Америки, станет обладателем «Золотого мяча». Но для меня лучший — Левандовски», — приводит слова Бонека Tuttomercatoweb.

Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет 29 ноября в Париже. Претенденты на награду: Рияд Махрез («Манчестер Сити», Алжир), Нголо Канте («Челси», Франция), Эрлин Холанн («Боруссия» Д, Норвегия), Леонардо Бонуччи («Ювентус», Италия), Мейсон Маунт («Челси», Англия), Харри Кейн («Тоттенхэм», Англия), Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ», Италия), Карим Бензема («Реал», Франция), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити», Англия), Николо Барелла («Интер», Италия), Роберт Левандовски («Бавария», Польша), Жоржинью («Челси», Италия), Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет), Сесар Аспиликуэта («Челси», Испания), Ромелу Лукаку («Челси», Бельгия), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед», Португалия), Херард Морено («Вильярреал», Испания), Фил Фоуден («Манчестер Сити», Англия), Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция), Луис Суарес («Атлетико», Уругвай).