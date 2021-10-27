Ашот Хачатурянц вошел в состав Бюро Исполкома РФС

В составе Бюро Исполкома РФС произошли изменения, сообщает пресс-служба организации.

В состав вошел исполняющий обязанности президента Тинькофф РПЛ Ашот Хачатурянц, который заменил Сергея Прядкина, покинувшего пост президента лиги. Решение было принято на Исполкоме РФС.

5 октября стало известно о том, что 60-летний Сергей Прядкин подал в отставку с поста главы РПЛ. 53-летний Хачатурянц, который является главой судейского комитета РФС, занял его место и временно будет совмещать два поста.