Футбол
Новости
Тинькофф РПЛ Результаты Лига чемпионов
Новости   //    Футбол

Артем Милевский сообщил о завершении своей карьеры

12:54
Артем Милевский. Фото ua-football.com
Артем Милевский. Фото ua-football.com
Теги:

Нападающий Артем Милевский на своем YouTube-канале объявил о завершении карьеры.

«Мастера, вот и пришло время прощаться с профессиональным футболом. Очень много эмоций и мыслей. Больше 20 лет в футболе, хоть были и недолгие паузы, которые только помогли мне продолжать играть и получать кайф. В этот важный для меня день, я напишу письмо себе 15-летнему. Парню, который только приехал в киевское Динамо из Минска. У меня была очень интересная и непростая карьера. Смотрите видео и все поймете», — сказал Милевский.

Последним клубом футболиста был «Минай». В России он выступал за «Тосно». Наибольшей известности достиг в период выступлений за киевское «Динамо». Также играл за брестское «Динамо», турецкий «Газиантепспор», хорватские «Хайдук» и «Сплит», румынскую «Конкордию» и венгерскую «Кишварду».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Читайте также

Олимпийский чемпион Билял Махов дисквалифицирован на четыре года за допинг
Емельяненко рассказал о бое Джигурды и Милонова: «Джигурда два раза дал по пузу, Милонов плакал крокодильими слезами»
«Надо убирать из футбола не Кокорина, а тех, кто взял его в «Фиорентину». В Италии издеваются над российским форвардом
«Дзюба не предатель, а амбициозный форвард. Карпин не вызвал его в сентябре, теперь — только расширенный список...» Мнение Юрана
Алкоголь и тренировки: почему их не стоит совмещать, влияние спиртного на организм
vs
0
Офсайд