Артем Милевский сообщил о завершении своей карьеры

Нападающий Артем Милевский на своем YouTube-канале объявил о завершении карьеры.

«Мастера, вот и пришло время прощаться с профессиональным футболом. Очень много эмоций и мыслей. Больше 20 лет в футболе, хоть были и недолгие паузы, которые только помогли мне продолжать играть и получать кайф. В этот важный для меня день, я напишу письмо себе 15-летнему. Парню, который только приехал в киевское Динамо из Минска. У меня была очень интересная и непростая карьера. Смотрите видео и все поймете», — сказал Милевский.

Последним клубом футболиста был «Минай». В России он выступал за «Тосно». Наибольшей известности достиг в период выступлений за киевское «Динамо». Также играл за брестское «Динамо», турецкий «Газиантепспор», хорватские «Хайдук» и «Сплит», румынскую «Конкордию» и венгерскую «Кишварду».