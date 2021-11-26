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«Прицеп вскрыл автобус, словно консервную банку». Казанский рассказал, как едва не погиб

Комментатор Казанский рассказал, как едва не погиб в автокатастрофе
16:35
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Известный комментатор Денис Казанский, ставший героем «Разговора по пятницам», вспомнил, как однажды чуть не попал в аварию.

— Дорога дарила вам приключения?

— Была тяжелая история. И еще одна, которая могла закончиться плохо.

— Итак?

— Это в детстве. Папа много колесил по стране — читал лекции по педагогике. На лето уезжал в «Артек». Там тоже работал. Нас с мамой брал с собой, мы гоняли в Гурзуф. Однажды прилетаем в Симферополь, дальше надо на автобусе до Артека. Неожиданно встречаем знакомую отца — и все вместе идем в ресторан. Обедаем. Видим, как наш автобус отъезжает — отец говорит: «Ерунда, придет следующий».

— Какое зловещее начало.

— А конец истории вот какой — едем и видим, что тот самый предыдущий автобус, на котором должны были добираться, попал в страшную аварию. На серпантине занесло молоковоз с прицепом.

— Столкнул в пропасть?

— Нет. Прицеп вскрыл автобус, словно консервную банку. Прошел прямо по пассажирским рядам левой стороны. Половину срезало, куча погибших. А мы должны были сидеть за водителем!

— Те самые места?

— Да! Мы не просто могли — должны были оказаться в этом автобусе!

— Любая история на фоне этой теряется.

— Вторая попроще. Первый мой выезд за границу.

— Куда?

— В Лондон — учить язык. На автобусе из Бреста. Я сидел у запасного выхода. На скорости входили в поворот, и вдруг эта дверь распахнулась, потянуло туда. Чуть не вылетел — еле ухватился за поручень! Поначалу было смешно, потом подумал — а если бы не успел?

Полностью интервью Казанского

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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Александр Кружков все материалы автора Юрий Голышак все материалы автора
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