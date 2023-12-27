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Крунич: «На месте Слуцкого не участвовал бы в таких шоу. Тренер должен быть тренером»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Экс-полузащитник сборной Боснии и Герцеговины Бранислав Крунич рассказал, смотрел ли он шоу с участием Леонида Слуцкого.

«Смотрели ли видео с его участием на YouTube? Там у них программа какая-то с Дзюбой или Березуцким, да? Я видел рекламу, но не смотрел. Я считаю, что тренер не должен заниматься этим. Тренер должен быть тренером. Но, конечно, никто не мешает ему самостоятельно распоряжаться своим свободным временем. Это личное дело каждого. Я поддерживаю его отношение к игрокам, но на его месте не участвовал бы в таких шоу. Слуцкий всегда был предрасположен к этому. На командных вечеринках он любил устраивать шоу. Ему нравится все это. Он построил уже достаточно серьезную тренерскую карьеру», — приводит слова Крунича Metaratings.ru.

27 декабря «Шанхай Шэньхуа» объявил о назначении Слуцкого на пост главного тренера команды.

Источник: Metaratings.ru
Леонид Слуцкий
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«Шанхай Шэньхуа» объявил о назначении Слуцкого на пост главного тренера
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 И В Н П +/- О
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 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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