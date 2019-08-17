Болельщики «Зенита» почтили память Бахыта

Болельщики «Зенита» в первом тайме матча 6-го тура РПЛ с «Ахматом» вывесили баннер в память о фанате «Спартака» Алексее «Бахыте» Васюке, который погиб в ДТП в Ростовской области.

Траурная надпись появилась на фанатском вираже.

Ранее болельщики «Спартака» вывесили несколько баннеров в память о болельщике во время матча с «Туном» в Лиге Европы. Клуб также принял участие в акции.

В понедельник, 13 августа, возвращаясь домой после игры в Грозном, Алексей Васюк попал в аварию около Ростова-на-Дону и получил серьезные травмы. Он скончался утром вторника. (Дмитрий Зимин)