Аршавин не планирует тренерскую стажировку в Англии
Бывший полузащитник «Арсенала» Андрей Аршавин рассказал о возможной тренерской стажировке в Англии.
«Думал ли я о тренерской стажировке в Англии? Нет. Пока я у Лички прошел стажировку, мне этого достаточно. Если нужно будет, то поеду», — приводит слова Аршавина Sport24.
Аршавин сыграл за «Арсенал» 144 матча, в которых забил 31 мяч и отдал 46 голевых передач.
Источник: Sport24
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|16:15
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