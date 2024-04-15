Аршавин не планирует тренерскую стажировку в Англии

Бывший полузащитник «Арсенала» Андрей Аршавин рассказал о возможной тренерской стажировке в Англии.

«Думал ли я о тренерской стажировке в Англии? Нет. Пока я у Лички прошел стажировку, мне этого достаточно. Если нужно будет, то поеду», — приводит слова Аршавина Sport24.

Аршавин сыграл за «Арсенал» 144 матча, в которых забил 31 мяч и отдал 46 голевых передач.