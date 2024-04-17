IFAB планирует ввести правило назначения угловых за затяжку времени голкиперами

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) рассматривает возможное изменение количества времени, которое отведено голкиперам на ввод мяча в игру, сообщает ESPN.

На данный момент на это дается 6 секунд. Это правило не всегда соблюдается арбитрами, поэтому голкиперам дается больше указанного времени.

Однако в организации, которая занимается ведением и регулированием правил игры в футбол, считают, что длительное удержание мяча вратарем является нечестной тактикой.

Время может измениться с 6 на 8 секунд на введение мяча в игру с того момента, когда он четко зафиксировал его в руках. Если вратарь не введет мяч в игру за отведенное время, соперник будет выполнять угловой или бросать аут.

Нововведения начнут тестироваться в сезоне-2024/25.