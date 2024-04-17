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Сегодня, 16:16

IFAB планирует ввести правило назначения угловых за затяжку времени голкиперами

Виктория Кравченко
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Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) рассматривает возможное изменение количества времени, которое отведено голкиперам на ввод мяча в игру, сообщает ESPN.

На данный момент на это дается 6 секунд. Это правило не всегда соблюдается арбитрами, поэтому голкиперам дается больше указанного времени.

Однако в организации, которая занимается ведением и регулированием правил игры в футбол, считают, что длительное удержание мяча вратарем является нечестной тактикой.

Время может измениться с 6 на 8 секунд на введение мяча в игру с того момента, когда он четко зафиксировал его в руках. Если вратарь не введет мяч в игру за отведенное время, соперник будет выполнять угловой или бросать аут.

Нововведения начнут тестироваться в сезоне-2024/25.

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2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Кр. Советов 23 10 6 7 41-33 36
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 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
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 Рубин 23 9 5 9 20-29 32
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 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
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 Факел 23 6 8 9 19-25 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
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 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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Краснодар – Факел
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20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
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ЦСКА – Ахмат
 - : -
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Пари НН – Динамо
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Зенит – Оренбург
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21.04 18:15
Сочи – Урал
 - : -
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