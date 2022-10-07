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7 октября, 18:50

Игуаин — о завершении карьеры: «Я устал от неуважения, особенно когда это касается моей семьи»

Игуаин заявил, что решил завершить свою карьеру из-за оскорблений со стороны болельщиков
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Аргентинский нападающий «Интер Майами» Гонсало Игуаин объяснил свое решение завершить карьеру по окончании сезона.

«Когда я был ребенком и играл на улице с футбольным мячом, я начинал играть в футбол из-за любви к игре. Я делал это не потому, что хотел быть знаменитым или что-то в этом роде. Я играл из-за страсти к спорту, и у меня всегда была мечта стать профессиональным игроком, но тогда я понятия не имел, что за этим стоит», — приводит слова Игуаина Goal.

Он также заявил, что у него была не очень нормальная жизнь.

«Когда люди говорят обо мне, не зная меня, оскорбляют меня, проявляют неуважение ко мне, не зная, кто я такой, я не могу реагировать. Они оскорбляют вас, когда вы не можете реагировать, и они оскорбляют вас или проявляют неуважение к вам или вашей семье. Это сложно. Я устал от того, что не могу реагировать и должен иметь дело с этим неуважением, особенно когда это касается моей семьи. И я хочу престать проглатывать все это дерьмо, как раньше, когда просто отступал и смирялся с этим», — добавил Игуаин.

34-летний аргентинец принял решение завершить карьеру. Он доиграет до конца нынешнего сезона МЛС, после чего повесит бутсы на гвоздь.

За свою карьеру Игуаин выступал за «Ривер Плейт», «Реал», «Наполи», «Ювентус», «Милан» и «Челси».

Источник: https://www.goal.com/en/news/gonzalo-higuain-and-the-toxic-world-of-football/blt8294e2407ec99c72
Гонсало Игуаин
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