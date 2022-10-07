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7 октября, 17:10

Кавани признался, что обращался к психологу после камбэка «Барселоны» в матче Лиги чемпионов

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Нападающий «Валенсии» Эдинсон Кавани рассказал, что обращался к психологу после поражения «Пари Сен-Жермен» от «Барселоны» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2016/17 (1:6).

«В первый раз я сходил к психологу после камбэка «Барсы». Это сильно повлияло на меня. Есть вещи, которые тебя перегружают. Все, что мы делали, изменилось за пять минут. Это огромный удар, который невозможно контролировать. Хоть это и футбол, но затрагивает другие части твоей личности. Я чувствовал тревожность, у меня был холодный пот, кружилась голова, когда я засыпал. Я боялся идти спать. Я задумался: «У меня что, проблемы с головой?» Я пошел к доктору «ПСЖ», и он сказал мне: «То, что происходит с тобой, происходит со многими людьми в разных сферах». Я понял, что я не супергерой», — приводит слова Кавани Relevo.

Первый матч 1/8 Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Барселоной» завершился со счетом 4:0 в пользу парижской команды. В ответном матче каталонский клуб на домашнем стадионе забил шесть мячей, единственный мяч «ПСЖ» забил Кавани.

Источник: https://www.relevo.com/futbol/liga-primera/cavani-primera-terapia-tras-remontada-20221007063059-nt.html
Эдинсон Кавани
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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