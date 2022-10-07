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7 октября, 19:56

Нигматуллин: «Развиваю свои диджейские навыки, регулярно выступаю в Майами»

Нигматуллин рассказал, что развивает в Майями футбольное направление
Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин рассказал, что развивает в Майями футбольное направление.

«Год выдался хорошим. Живем, развиваемся и получаем удовольствие от жизни. У меня есть футбольное направление в Майами, я его стараюсь развивать, также развиваю и свои диджейские навыки, регулярно выступаю здесь в Майами. И как всегда пытаюсь запустить и какие-то новые проекты, мне это интересно», — приводит слова Нигматуллина «РБ Спорт».

Ранее 47-летний Нигматуллин объяснил, почему не хочет работать футбольным тренером. Он завершил карьеру в 2009 году.

Источник: https://bookmaker-ratings.kz/ru/news/ruslan-nigmatullin-razvivayu-svoi-didzhejskie-navy-ki-regulyarno-vy-stupayu-v-majami/?utm_source=rb_main_site&utm_medium=banner&utm_campaign=promo&r=0.5925891218
Руслан Нигматуллин
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Н. Новгород – Краснодар
 - : -
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