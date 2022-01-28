Арбитры ФИФА заразились коронавирусом. Сбор в ОАЭ завершен на день раньше
По данным испанского издания Mundo Deportivo, на семинаре ФИФА для европейских арбитров выявлены случаи заражения коронавирусом. Среди тех, чьи тесты дали положительный результат, испанец Алехандро Хосе Эрнандес-Эрнандес. Сбор пришлось завершить на день раньше.
Семинар проходил в ОАЭ. Туда были приглашены кандидаты на судейство матчей чемпионата мира 2022 года — 20 арбитров, включая Сергея Карасева, и 16 видеоассистентов.
А вот УЕФА решил не проводить традиционный сбор судей, который должен был пройти на Кипре с 31 января по 3 февраля. Причина — все та же пандемия коронавируса и опасение за здоровье рефери, которым скоро работать на матчах еврокубков.
Сбор арбитров РПЛ состоится в Турции с 3 по 14 февраля. На него приглашены 20 судей, 38 ассистентов, 20 инспекторов и 10 судейских инструкторов. 4 февраля рефери ждут письменный экзамен и видеотест по правилам игры, а также тесты по физической подготовке. Те, кому не удастся их пройти, не получат назначений на матчи второй части сезона.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|16:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7