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Судейство

Сегодня, 16:40

Арбитры ФИФА заразились коронавирусом. Сбор в ОАЭ завершен на день раньше

На семинаре ФИФА для европейских арбитров были выявлены случаи заражения коронавирусом
Александр Бобров
Шеф-редактор

По данным испанского издания Mundo Deportivo, на семинаре ФИФА для европейских арбитров выявлены случаи заражения коронавирусом. Среди тех, чьи тесты дали положительный результат, испанец Алехандро Хосе Эрнандес-Эрнандес. Сбор пришлось завершить на день раньше.

Семинар проходил в ОАЭ. Туда были приглашены кандидаты на судейство матчей чемпионата мира 2022 года — 20 арбитров, включая Сергея Карасева, и 16 видеоассистентов.

А вот УЕФА решил не проводить традиционный сбор судей, который должен был пройти на Кипре с 31 января по 3 февраля. Причина — все та же пандемия коронавируса и опасение за здоровье рефери, которым скоро работать на матчах еврокубков.

Сбор арбитров РПЛ состоится в Турции с 3 по 14 февраля. На него приглашены 20 судей, 38 ассистентов, 20 инспекторов и 10 судейских инструкторов. 4 февраля рефери ждут письменный экзамен и видеотест по правилам игры, а также тесты по физической подготовке. Те, кому не удастся их пройти, не получат назначений на матчи второй части сезона.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Stavka.tv
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  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
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  • keepscore.ru
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Гамбия
Камерун

П2

28%

1.56

ТМ 2.5

18%

1.42

X

12%

3.40
⚽ Футбол. Кубок Африки. 1/4 финала
Сенегал
Экваториальная Гвинея

П1

24%

1.54

Ф1 (-1.0)

16%

2.13

ТБ 1.5

14%

1.74
⚽ Футбол. Кубок Франции
ПСЖ
Ницца

П1

26%

1.45

Обе забьют - да

20%

1.71

ТБ 2.5

10%

1.58
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
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Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
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27.02 19:00
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 - : -
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Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

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П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
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Зенит

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Себастьян Шиманьски

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Динамо

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Максимилиано Кофрие

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 10 1 2
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