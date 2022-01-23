Легендарный спортивный функционер Эльмар Аминов празднует 90-летний юбилей. Поздравления от Тарпищева, Колоскова и Бышовца

23 января 1923 года в узбекском городе Коканд родился Эльмар Аминов. Сегодня он отмечает свое 90-летие.

Свой путь в большом спорте Эльмар Алимович начинал в ленинградском институте физической культуры имени Лесгафта, закончив который вернулся в Ташкент, где работал деканом в институте физической культуры Узбекистана. В конце 50-х годов был президентом Федерации футбола Узбекистана и членом Президиума Федерации футбола СССР, начальником команды «Пахтакор» и в течение 27 лет возглавлял Комитет по физкультуре и спорту, а затем Совет по туризму Узбекистана. Неоднократно руководил делегацией сборной команды СССР по футболу на многих международных турнирах, включая чемпионат мира-1966 в Англии.

«От всей души хочу поздравить Эльмара Алимовича с юбилеем, — сказал »СЭ" Анатолий Бышовец. — Судьба свела нас в 1968 году. Он руководил делегацией сборной СССР в поездке по Европе и Южной Америке с товарищескими матчами с местными командами. При своей тактичности он представляется чрезвычайно смелым человеком. В те времена делегации возглавляли разные руководители, в основном, председатели спорткомитетов. Даже на фоне руководителей такого ранга Аминов сильно выделялся. По преимуществу, это были осторожные люди, не бравшие инициативу на себя, выполнявшие указания "верхов" педантично, от буквы до буквы. Он же вел себя демократично, не боясь самостоятельно решать трудные проблемы. Привести какой-то пример? Он отстаивал наши предложения по быту, условиям проживания. Большинство председателей селили команду в трехзвездочных отелях, пытаясь сэкономить. Эльмар Алимович так не поступал. Он внимательно относился к каждому, неформально решал проблемы игроков. Чувствовалось, что любит футбол всей душой, разбирается в нем досконально".

В 90-е году Эльмар Аминов продуктивно работал вместе с многолетним президентом РФС Вячеславом Колосков.

«Пожелаю Аминову долгих лет здоровья, а также, чтобы, как прежде, оставался полезным для республики и его народа, — сказал Вячеслав Колосков. — Что касается контактов, то мы с Элмаром, полпредом республики в ФИФА, регулярно на конгрессах ФИФА в начале 1990-х совместно обсуждали вопросы, включенные в повестку дня, вырабатывали общие позиции. Определяли, какую тему отложить, какого кандидата в президенты ФИФА поддержать, против кого выступить... То есть, личная дружба и полное взаимопонимание по всем вопросам международной футбольной деятельности. Другая площадка сотрудничества - СНГ. Аминов приезжал на проходившие часто в Москве встречи в качестве руководителя делегации Узбекистана. На эти футбольные »саммиты" прилетали Йозеф Блаттер и Леннарт Юханссон. Как правило, Блаттер индивидуально встречался с каждой делегацией, обсуждал актуальные для каждой республики проблемы, помогал их решать не на словах. Потом проходили общие пленарные заседания. И мы с Аминовым также прорабатывали все трудные вопросы, я мог кое-что пролоббировать по развитию футбола в Узбекистане, мы согласовывали совместные выступления и действия. Подобная тактика оказалась эффективной, пошла на пользу развития национального футбола. Подчеркну, что наша эпоха отличалась тем, что вокруг оказывались люди с четкой гражданской позицией. Теперь их единицы. Подобная позиция проявлялась во всех сферах деятельности (говорим о футболе). Я не слышал от Эльмара, чтобы он поднимал вопросы, касающиеся, например, его благополучия или участия в престижных международных мероприятиях в качестве члена оргкомитета, чтобы я ходатайствовал перед Блаттером с целью пробить хорошо оплачиваемую должность в каком-либо комитете ФИФА. Речь всегда шла исключительно об интересах узбекского футбола. Поэтому целостность, стремление работать на общество — характерные черты Аминова".

К поздравлениям Эльмара Аминова присоединился и президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

«Будучи старшим тренером сборной, с 1974-го тесно взаимодействовали, когда Аминов работал, говоря по-сегодняшнему, министром спорта, — вспоминает Шамиль Тарпищев. — Много времени проводили вместе - он очень любит спорт, компанейский человек, приятный, никогда по-чиновничьи не заводится, оставаясь рассудительным. У него множество подкупающих черт характера, которые позволяли всем общаться с ним, не чинясь. Кроме того, он много помогал сборной в плане обеспечения. Я научился у него организации и порядку. Спортивная структура в СССР являлась не только большой, но в той же степени жесткой. Вместе с тем Аминов всегда был и остается современной личностью. И, как любят говорить сегодня, постоянно подвергал себя и подопечные организации модернизации. Он считался одним из сильнейших чиновников страны. Как минимум в спорте. Десять лет назад я поднял по случаю его юбилея тост словами: »Когда 8:0 - это знак бесконечности!" И в придачу счастья, долголетия, здоровья! Теперь добавлю: чтобы каждый прожитый им день оказался чуточку лучше предыдущего! Чтобы вокруг сопутствовало добро! Уверен, он заслужил самые высокие почести и чтобы были они ему только в радость! Он для меня всегда был и остается идеалом нравственно замечательного человека. Ибо он прожил трудную, но достойную жизнь".