Аленичев — о Кубке легенд: «У «Спартака» всегда одна задача — побеждать»

Бывший полузащитник «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал о задаче красно-белых на Кубке легенд-2024.

«У «Спартака» всегда есть и будет одна задача — побеждать. Вне зависимости от того, какой это уровень: ветеранский или профессиональный. Романцев с Дасаевым обязательно скажут в раздевалке, что помимо зрелищного футбола необходимо показать результат и победить. То, что мы постараемся и сделать, хотя будет непросто», — цитирует Аленичева Metaratings.ru.

Кубок легенд будет проходить с 10 по 11 февраля в Москве на арене «Мегаспорт». В турнире примут участие «Легенды Зенита», «Легенды Спартака», «Легенды Локомотива», «Легенды Динамо», «Легенды ЦСКА», а также «Сборная мира».