Аленичев считает, что новый формат сделает Кубок легенд привлекательнее

Бывший полузащитник «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением о новом формате Кубка легенд.

«Возможно, старый формат уже где-то и приелся, поэтому мы придумали новый, чтобы болельщики приходили болеть не только за сборную России, как это было раньше. У зрителя осталась возможность увидеть мировых звезд, просто теперь появилось деление на клубы. На «Спартак» придут болельщики «Спартака», на «Локомотив» — болельщики «Локомотива». Убежден, что это сделает турнир более привлекательным», — цитирует Аленичева Metaratings.ru.

Кубок легенд-2024 будет проходить с 10 по 11 февраля в Москве на арене «Мегаспорт». В турнире примут участие «Легенды Зенита», «Легенды Спартака», «Легенды Локомотива», «Легенды Динамо», «Легенды ЦСКА», а также «Сборная мира».