«Наполи» планирует подписать Жоржиньо в качестве свободного агента

Полузащитник лондонского «Арсенала» Жоржиньо может пополнить состав одного из клубов серии А по окончании сезона-2023/24. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации инсайдера, в услугах 32-летнего итальянца заинтересован «Наполи», готовый подписать хавбека на правах свободного агента ближайшим летом. Помимо неаполитанцев, на игрока претендуют команды из АПЛ, Турции и Саудовской Аравии.

Действущий контракт Жоржиньо с «Арсеналом» истекает 30 июня 2024 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 25 матчах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.