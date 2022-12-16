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Сегодня, 20:11

AIPS не включила представителей России в номинации на звания лучших спортсменов и команды года

Анна Горшкова
Корреспондент
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Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS) представила номинантов на призы «Спортсмен года», «Спортсменка года» и «Команда года».

Среди претендентов на награды нет ни одного представителя России.

На звание спортсмена года номинированы 27 человек, среди которых есть футболисты Софьян Амрабат, Карим Бензема, Роберт Левандовски, Садио Мане, Килиан Мбаппе, Лионель Месси, гонщики «Формулы-1» Серхио Перес и Макс Ферстаппен, биатлонист Йоханнес Бе, теннисисты Рафаэль Надаль и Роджер Федерер, баскетболист Яннис Адетокунбо.

На премию «Спортсменка года» претендуют 30 девушек. В спике присутствуют гимнастка Симона Байлз, лыжница Тереза Йохауг, пловчиха Кэти Ледеки, теннисистки Наоми Осака, Онс Жабер и Серена Уильямс, футболистка Алексия Путельяс.

В число кандидатов на звание «Команда года» включены мужские футбольные сборные Аргентины, Хорватии, Франции и Марокко, футбольные клубы «Челси», «Бавария», «ПСЖ» и «Реал», мужская сборная Финляндии по хоккею, команда «Формулы-1» «Ред Булл», китайская пара по фигурному катанию Вэньцзин Суй/Цун Хань, чемпион НБА «Голден Стэйт». Всего в числе претендентов 20 команд.

Голосование журналистов продлится до 29 декабря.

Источник: Сайт AIPS
Биатлон
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Футбол
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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