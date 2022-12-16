Футбол
Новости
Премьер-лига (РПЛ) Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол

Сегодня, 21:01

Тотти — о Роналду: «Знаю, каково это — быть отброшенным после великого этапа карьеры»

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Экс-игрок «Ромы» и сборной Италии Франческо Тотти поделился мнение о форварде Криштиану Роналду.

«Я знаю, каково это — быть отброшенным в сторону после великого этапа карьеры. Когда я смотрю на последние несколько месяцев, через которые прошел Роналду, мне кажется, что я заново переживаю свой собственный опыт. Я думаю, что он заслуживает больше уважения. Всегда легко говорить со стороны, но только он знает, что происходит. Мы говорим об одном из лучших игроков в истории, и мы должны уважать его. Со временем игроки могут перестать проходить в состав. Он уже и так много сделал для всех», — приводит слова Тотти Record.

Португальский нападающий находится в статусе свободного агента после того, как покинул «Манчестер Юнайтед». Английский клуб расторг контракт с игроком после скандального интервью Пирсу Моргану.

Источник: Record
Криштиану Роналду
Франческо Тотти
Футбол
1
Читайте также
ЧМ-2022: матч имени Месси. Финальный аккорд гения
Малкин забил гол и получил травму. И все это — в одном моменте!
Посылка со взрывным устройством была отправлена главе Русского дома в ЦАР из Того
ФИФА отказалась показывать видеообращение Зеленского перед финалом на ЧМ-2022
Как атомная энергия влияет на климат: спецпроект «Известий»
Как сменить профессию
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

AIPS не включила представителей России в номинации на звания лучших спортсменов и команды года
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости