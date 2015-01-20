Ромарио встречается с 19-летней певицей
20 января 2015, 17:13
Бывший нападающий сборной Бразилии Ромарио встречается с певицей Дикси Пратт, которая на 29 лет младше его, сообщает Daily Mail. 48-летний бразилец начал общаться с 19-летней американкой в октябре 2013 года после развода с Изабеллой Битенкур. По мнению британских СМИ, ирония романа Ромарио и Пратт заключается в том, что девушка еще не родилась когда форвард привел бразильскую сборную к победе на чемпионате мира-1994 в США.
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