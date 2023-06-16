После триумфа в Лиге чемпионов Родри вытащил Испанию в финал Лиги наций. А похоронил Италию 33-летний новичок «Реала»

«Красная фурия» — второй финалист после Хорватии.

После того представления, что дали накануне Хорватия и Нидерланды в первом полуфинале, трудно было поверить, что нечто подобное повторится в четверг. Однако не возникало и доли сомнения в том, что будет интересно. Тем более, в последние годы Италия и Испания приучили всех к полуфинальным противостояниям.

Два года назад на Евро-2020 «Скуадра адзурра» сделала предпоследний шанс к своему триумфу в серии послематчевых пенальти. А всего три месяца спустя «Красная фурия» взяла реванш в «Финале четырех» предыдущей Лиги наций, прервав знаменитую итальянскую серию их 37 матчей без поражений.

Тогда команду Роберто Манчини подвел получивший к концу первого тайма две желтых карточки Бонуччи. Сейчас защитник «Юве» не стал ждать и уже на 3-й минуте «привез» гол в свои ворота. Испанский прессинг сработал, несмотря на выбранную Роберто Манчини схему с тремя центральными защитниками. Начал все в голевой атаке, естественно, Гави, а завершил Пино.

Однако — при всех претензиях к Бонуччи — опыт адзурри все же сыграл свою роль. А Манчини, рассуждая накануне о важности завоевания трофея, обозначил претензии на него выбором состава. Если в группе результат сделала молодежь, то к решающим матчам подтянулась старая гвардия, вытеснившая из старта Ретеги. Хотя ставка на натурализованного аргентинца казалась очевидной. Весной он начал карьеру в сборной с трех голов в двух матчах отбора на Евро-2024, да и у него на родине сезон сейчас в разгаре.

Игра, впрочем, скорее демонстрировала правильность выбора Манчини. Дзаньоло, выигравший недавно титул чемпиона Турции с «Галатасараем», попал в руку дебютировавшему в испанской команде Ле Норману, и пенальти безупречно исполнил Иммобиле. Чиро, которого в этом сезоне замучили травмы, не вызывался в сборную больше года. После грандиозного фиаско в виде поражения от Македонии в отборе на ЧМ-2022. Зато вернувшись, снайпер из «Лацио» напомнил, что именно он — лучший бомбардир сборной эпохи Манчини, а его гол испанцам стал девятым в 24 матчах.

До перерыва «адзурри», отдав сопернику мяч, в принципе неплохо смотрелись на пространстве. Они и второй гол забили, однако полуавтоматическая система определения офсайда высчитала лишние сантиметры, обесценившие усилия Фраттези. А в середине второго тайма этому же полузащитнику из убойной позиции не позволил забить Унаи Симон. Как оказалось, голкипер не задремал, оставшись без работы после перерыва.

То ли дело Доннарумма. Как он среагировал на удар Мерино в упор — ответить сложно. То же самое касается промаха подстроившегося под отскок Мораты. Когда же итальянский кипер не совсем удачно сыграл на выходе, герой финального матча Лиги чемпионов Родри не попал в створ, пытаясь поразить цель ударом через себя. Получилось бы чуть точнее — разговоры о пойманном кураже были бы неизбежны.

Но они точно будут! Даже без гола Родри. Король подборов не забил сам, однако его удар с двойным рикошетом помог проявить себя испанскому джокеру Хоселу. Этот форвард по-своему удивителен. Его команды — «Алавес» и «Эспаньол» — в двух последних сезонах вылетали в сегунду, однако бомбардир был настолько эффективен в атаке, что в 33 года готовится подписать контракт с «Реалом» и вытаскивает Испанию в финал.

Чем не сказочная история?! Хотя это можно сказать и про вернувшегося в сборную вечного Хесуса Наваса. После четвертой победы с «Севильей» в Лиге Европы Луис де ла Фуэнте не мог не пригласить этого ветерана. Получился еще один ответ тренера критикам, которые упрекали его в не самом красивом расставании с Серхио Рамосом после обещания не заглядывать в паспорт игрокам. Только де ла Фуэнте этого не делает, и в 37 лет и 206 дней Навас становится самым возрастным футболистом «Красной фурии» с 2006 года. Причем, в отличие от сыгравшего тогда на мировом первенстве Касильяса, речь идет о полевом игроке. И, похоже, в финале планка достижения Наваса поднимется еще на три дня. А де ла Фуэнте, с которым Испания брала золото юношеского и молодежного первенств Европы, идет за первым трофеем уже на новом уровне.