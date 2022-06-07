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Сегодня, 01:30

Франция и Хорватия разошлись миром, Рангник драматично проиграл Дании, российский тренер сделал Казахстан лидером

Франция и Хорватия сыграли вничью, а Дания обыграла Австрию
Андрей Кузичев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Антуан Гризманн и Лука Модрич.
Фото Reuters
Обзор состоявшихся в понедельник матчей Лиги наций.

Фавориты стали аутсайдерами

Лига А

Лига наций A. Группа 1
06 июн, 21:45. Poljud (Сплит)
Хорватия
1:1
Франция
Голы
Рабьо, 52 (0:1), Крамарич, 83 (1:1)
Хорватия
Ливакович Баришич Эрлич Вида Юранович Майер (Пашалич, 63) Ковачич (Влашич, 79) Модрич (Сучич, 79) Брозович Брекало (Оршич, 63) Будимир (Крамарич, 69)
Франция
Меньян Павар Кимпембе Салиба Динь Гендузи Тшуамени (Камара, 62) Нкунку Рабьо Бен-Йеддер (Гризманн, 62) Диаби (Клаусс, 79)
Предупреждения
Вида 21’  -  Кимпембе 85’
Судьи
Гвида (Италия)

Удивительно, но финалистам ЧМ-2018 в очном споре предстояло выяснить, кто по итогам двух туров будет занимать в группе последнее место. Однако даже турнирная значимость игры не заставила Дидье Дешама отказаться от необходимой при жестком графике ротации. Вернувшийся к работе специалист выставил стопроцентно экспериментальный состав.

У Хорватии, напротив, на поле были почти все лучшие, и проводившего за «шашечных» 150-й матч Луку Модрича в Сплите встретили персональным гигантским баннером. Игра же в первом тайме не радовала обилием запоминающихся моментов. Хорваты на правах хозяев начали ярче и мощнее, однако Анте Будимир упустил отличный момент.

Когда же приближающийся к переходу в «Реала» Орельен Тшуамени блестяще сыграл в отборе, и Кристофер Нкунку отправил мяч в сетку, взятие ворот отменили из-за офсайда. Но французы становились все смелее, и, как результат, открыли счет в начале второго тайма. Виссам Бен Йеддер классно забросил мяч на ход Адриена Рабьо, а тот, оторвавшись от Йосипа Юрановича, не оставил шансов вратарю.

Хорватов даже стало жалко, однако им все же удалось избежать второго подряд домашнего поражения, а ключевые решения принимались в комнате ВАР. Это заняло несколько минут, так как атака получилась очень динамичной, и проверять пришлось несколько ее стадий. На счастье «шашечных» техника помогла определить, что хозяева дважды избежали офсайда, и, соответственно, фол Жонатана Клаусса на Андрее Крамариче заслуживает назначения пенальти.

Ответный гол добавил концовке огня, и, кажется, данный отрезок получился едва ли не самым ярким в этот вечер. В том числе благодаря качественным выходам на замену Марио Пашалича и Николы Влашич. В частности экс-полузащитник ЦСКА завершил сольный проход фирменным дальним ударом, который остановил Мика Меньян. А у противоположные ворот своими шансами не лучшим образом распорядились Рабьо и Антуан Гризманн. Как итог — ничья, означающая, что «шашечные» и «трехцветные» по-прежнему аутсайдеры.

Шоу фонариков и датский характер

Лига наций A. Группа 1
06 июн, 21:45. Ernst-Happel-Stadion (Вена)
Австрия
1:2
Дания
Голы
Хейбьерг, 28 (0:1), Шлагер, 67 (1:1), Стрюгер Ларсен, 84 (1:2)
Австрия
Пенц Фридль (Вебер, 78) Пош (Дансо, 63) Алаба Зайвальд Триммель Любичич (Забитцер, 46) Баумгартнер (Арнаутович, 46) Лаймер Шлагер Калайджич (Грегорич, 46)
Дания
Шмейхель Андерсен Вестергор (Сков Ольсен, 52) Нельссон Мехле (Стрюгер Ларсен, 66) Кристенсен Йенсен (Дилэйни, 80) Эриксен Хейбьерг Брэйтуэйт (Корнелиус, 52) Поульсен (Дамсгор, 51)
Предупреждения
Поульсен 35’, Йенсен 65’
Судьи
Коллам (Шотландия)

В первом туре австрийцы и датчане приятно удивили, обыграв в гостях фаворитов группы. Соответственно, их игра в плане спортивной составляющей была главным матчем понедельника. Но что-то пошло не так, и из-за проблем с электричеством встреча в Вене началась с опозданием почти на полтора часа.

Болельщики в ожидании матча развлекались, как могли, и те, кто работает на стадионе «Эрнст Хаппель», образцово среагировали на экстраординарную ситуацию. В итоге получилось настоящее шоу с фонариками смартфонов, а особенно эффектно смотрелась световая волна, делавшая круги по трибунам под Венский вальс.

Что касается непосредственно футбольной части вечера в австрийской столице, то Ральф Рангник поменял сразу девять участников прошлой игры, включая готовившегося к своему 100-му матчу в сборной Арнаутовича. Зато вернулся в основу отдыхавший после финала Лиги чемпионов Алаба. А такой мастер способен напрячь Шмайхеля даже исполняя угловой, когда мяч закручивался в ворота.

Голкипер датчан в принципе не скучал, но еще в Париже скандинавы показали, как они могут переламывать активного соперника. В такой игре особенно хорош Хейбьерг. С французами он отдал переломный голевой пас. В Вене — разогнал атаку переводом направо, и сам же завершил ее ударом из центра штрафной.

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Однако Рангник, как и против хорватов, взвинтил тем заменами. Ответный гол Австрии — гимн характеру и бешеной самоотдаче, с которой Грегорич в подкате атаковал Шмайхеля. В результате Арнаутович вывел на удар Шлагера, после чего самый яркий игрок хозяев обязан был забивать сам. К разочарованию трибун, уже обыгравший вратаря Арнаутович попал в штангу.

Судьба в принципе была жестока к не заслуживавшей поражения Австрии, тогда как датчане снова вырвали победу в концовке. Стрюгер Ларсен потрясающим ударом закрутил мяч в дальний верхний угол в не самой очевидной ситуации. Она точно была сложнее, чем эпизод с ошибкой Шмайхеля на выходе, чем не сумел воспользоваться Грегорич. Австрийцы, несмотря на проигрыш, опять заслужили лестные оценки, а Дания — лидер со стопроцентным результатом.

Группа A1

И

В

Н

П

М

О

Дания

2

2

0

0

4-2

6

Австрия

2

1

0

1

4-2

3

Франция

2

0

1

1

2:3

1

Хорватия

2

0

1

1

1-4

1

Казахстан замахнулся на повышение

Лига С

Лига наций C. Группа 3
06 июн, 21:45. Anton Malatinsky Stadion (City Arena) (Трнава)
Словакия
0:1
Казахстан
Голы
Дарабаев, 26 (0:1)
Словакия
Родак Хватал Шкриньяр (Вальент, 43) Дьембер Кошельник (Стрелец, 83) Вайсс (Суслов, 46) Руснак (Боженик, 71) Куцка Лоботка Шранц (Гараслин, 46) Алмаси
Казахстан
Шацкий Малый Алип Габышев (Каиров, 65) Марочкин Куат Дарабаев (Жаринбетов, 73) Досмагамбетов Оразов (Вороговский, 59) Аймбетов (Шушеначев, 65) Астанов (Васильев, 73)
Предупреждения
Вайсс 32’, Куцка 39’, Гараслин 61’, Алмаси 83’  -  Досмагамбетов 29’, Алип 37’, Шацкий 73’, Шушеначев 74’, Малый 86’, Каиров 87’
Судьи
Тохвер (Эстония)

На данный момент за звание команды-сенсации в третьем по статусу дивизионе спорят сборные Грузии и Казахстана, к работе с которым всего месяц назад приступил российский специалист Магомед Адиев. Но если в грузинской команде есть звезды вроде Кварацхелии, то у казахстанцев столь ярких исполнителей нет. Например, в стартовом туре дубль оформил так и не сыгравший ни одного матча за «Крылья Советов» Аймбетов. А решающий гол в ворота фаворита группы — Словакии — забил 33-летний Дарабаев.

Игравший в свое время в «Кайрате» вместе с Андреем Аршавиным и Анатолием Тимощуком полузащитник решил ключевой эпизод за счет опыта и вместо ожидаемого удара на силу аккуратно уложил мяч в угол. Казахстан, за который 90 минут провел зенитовец Алип, лидирует со стопроцентным результатом, и в следующем туре встретится с Белоруссией. Эта команда, кстати, проводит номинально домашние матчи на нейтральной территории — в сербском городе Нови-Сад.

Группа 3

И

В

Н

П

М

О

Казахстан

2

2

0

0

3-0

6

Словакия

2

1

0

1

1-1

3

Белоруссия

2

0

1

1

0-1

1

Азербайджан

2

0

1

1

0-2

1

Календарь матчей Лиги наций, результаты, турнирные таблицы

Анатолий Тимощук
Андрей Аршавин
Лука Модрич
Магомед Адиев
Лига наций УЕФА
Сборная Франции по футболу
Сборная Хорватии по футболу
1
0
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