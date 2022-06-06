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Роналду заставил маму рыдать, форвард «Локо» создал проблемы Испании, у Хвичи снова «гол плюс пас»

Андрей Кузичев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Криштиану Роналду.
Фото Reuters
Обзор состоявшихся в воскресенье матчей Лига наций.

Шоу в Лиссабоне

Лига А

Лига наций A. Группа 2
05 июн, 21:45. Jose Alvalade (Лиссабон)
Португалия
4:0
Швейцария
Голы
Виллиам Карвалью, 15 (1:0), Криштиану Роналду, 35 (2:0), Криштиану Роналду, 39 (3:0), Жоау Канселу, 68 (4:0)
Португалия
Руй Патрисиу Пепе Нуну Мендеш Жоау Канселу Бруну Фернандеш (Бернарду Силва, 67) Данилу Перрейра Виллиам Карвалью (Матеус Нунес, 84) Отавиу (Палинья, 77) Рубен Невеш (Леан, 77) Криштиану Роналду Диогу Жота (Орта, 68)
Швейцария
Кобель Мбабу Родригес (Окафор, 62) Лотомба Шер Фрай Джака Штеффен (Фройлер, 70) Соу (Гавранович, 81) Шакири (Боттани, 70) Сеферович (Эмболо, 63)
Предупреждения
Бруну Фернандеш 32’  -  Шер 14’, Штеффен 49’, Эмболо 80’
Судьи
Гринфельд (Израиль)

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш после стартового тура отметил, что Криштиану Роналду показал себя настоящим профессионалом и достойно воспринял решение оставить его вне стартового состава на игру с Испанией. Зато в воскресенье капитан привычно вывел Португалию на поле родного для себя лиссабонского стадиона «Жозе Алваладе».

Там хозяева пропустили быстрый гол от выступающего за «Бенфику» Сеферовича, однако тревога оказалась ложной, и арбитр отменил взятие ворот из-за контакта мяча с рукой Шера. Португальцы же все сделали по правилам, и Виллиам Карвалью первым успел к мячу, который вратарь отразил перед собой после штрафного в исполнении Роналду.

Сохранивший благодаря тренеру свежесть в ногах Криш на глазах своих родных был неудержим, и когда удвоил счет с классной передачи Диогу Жоты, мама звезды не могла сдержать слез. Этот эпизод — вне всякого сомнения — самая трогательная история воскресенья. Точнее, Долорес Авейру рыдала при каждом успехе Роналду, а стадион встречал фирменное празднование своего кумира громогласным Siuu!

Швейцария же — грозная на протяжении половины первого тайма — развалилась при счете 0:2. Мурат Якин, судя по выражению лица, не понимал, что происходит. Роналду же уже к перерыву мог оформить как хет-трик, так и покер. Даже сложно было поверить, что пятикратный обладатель «Золотого мяча» не забивал за сборную на протяжении пяти матчей, и это была его худшая серия с 2010 года.

Португалия словно устроила шоу и развлекалась, как могла. По всем законам жанра не хватало только хет-трика Роналду, но его отменил ВАР. Криш уже готовился исполнить пенальти, но техника показала, что Нуну Мендеша сбили в сантиметрах от линии штрафной. А со стандартом капитана в итоге справился голкипер.

Спасение Испании

Лига наций A. Группа 2
05 июн, 21:45. Sinobo Stadium (Прага)
Чехия
2:2
Испания
Голы
Пешек, 4 (1:0), Гави, 45+3 (1:1), Кухта, 66 (2:1), Иньиго Мартинес, 90 (2:2)
Чехия
Вацлик Зима Брабец Цоуфал Матею Зелены (Янкто, 24, Гавел, 46) Пешек (Хложек, 60) Садилек Лингр (Черны, 59) Соучек Кухта (Юречка, 78)
Испания
Симон Иньиго Мартинес Гарсия Алонсо Карвахаль Коке (Льоренте, 72) Гави Эрнандес (Бускетс, 62) Ольмо (Асенсио, 62) Сарабия (Торрес, 46) Рауль де Томас (Мората, 61)
Предупреждения
Цоуфал 90+2’  -  Эрнандес 58’
Судьи
Летексье (Франция)

В отсутствие травмированного Шика ключевой фигурой в атаке Чехии стал Кухта. Против Швейцарии нападающий «Локомотива» забил свой первый гол за сборную и вынудил соперника поразить собственные ворота в решающей атаке. Против Испании он снова был в центре внимания. Именно Кухта, избежав попадания в офсайдную ловушку, умчался к воротам финалиста прошлой Лиги наций и вывел на пустые ворота Пешека.

Что до Испании, то при очевидном преимуществе ее контроль мяча был стерильным, и только в добавленное к первому тайму время два главных таланта «Барселоны» — Педри и Гави — организовали ответный гол. Завершающий удар был настолько утонченным по исполнению, что ни у кого не осталось вопросов, почему клуб по условиям нового контракта хочет увеличить отступные Гави до миллиарда евро.

Между тем полузащитнику всего 17 лет и 304 дня, а его первый гол за «Красную фурию» — самый юный в истории сборной. Раньше данным рекордом владел другой представитель «Барсы» — Ансу Фати, но Гави омолодил прежнее достижение на неделю.

Только герой матч в Праге играл отнюдь не за Испанию. Речь, естественно, о Кухте, который убегал от защитников с удивительной легкостью, поставив выходы один на один на поток. Правда, сначала железнодорожник ударил мимо дальнего угла, за что хозяев едва не наказал попавший в штангу Асенсио. Был еще промах Феррана Торреса, но к тому времени Кухта уже вернул Чехии лидерство, эффектно перебросив мяч через Унаи Симона. Конкурс на лучший гол дня форвард выиграл за явным преимуществом.

А вот его сборная остановилась в шаге от сенсации. Точнее, в нескольких минутах, которые оставались до финального свистка, и в считанных сантиметрах, на которые отлетевший от перекладины мяч опустился за линию после атаки реабилитировавшегося за провалы обороны Иньиго Мартинеса.

Группа A2

И

В

Н

П

М

О

Португалия

2

1

1

0

5-1

4

Чехия

2

1

1

0

4-3

4

Испания

2

0

2

0

3-3

2

Швейцария

2

0

0

2

1-6

0

Холанн неудержим

Лига В

Лига наций B. Группа 4
05 июн, 21:45. Friends Arena (Стокгольм)
Швеция
1:2
Норвегия
Голы
Холанн, 20 (0:1), Холанн, 69 (0:2), Эланга, 90+2 (1:2)
Швеция
Ульсен Крафт Нильссон Аугустинссон Милошевич Классон (Чельстрем, 78) Каюсте (Ольссон, 78) Форсберг (Эланга, 66) Сванберг Кулушевски Исак (Дьекереш, 67)
Норвегия
Нюланн Эстигор Страндберг Мелинг Педерсен (Ханше-Ольсон, 89) Торсби (Берг, 61) Берге (Хауге, 89) Эдегор Эль-Юнусси (Торстведт, 75) Холанн (Кинг, 75) Серлот
Предупреждения
Крафт 19’, Исак 34’, Сванберг 45’, Ульсен 90+1’  -  Педерсен 43’
Судьи
Тэйлор (Англия)

Скандинавское дерби активнее начала Швеция, только норвежцев, как показал матч с сербами, этим не испугать. Как и в Белграде, они выдержали стартовый натиск хозяев, а в середине тайма счет открыл уверенно реализовавший пенальти Холанн. Тогда одного успеха суперснайпера оказалось достаточно. Теперь новичок «Манчестер Сити» посчитал, что этого мало, и забил еще. А если бы Холанн использовал свой третий шанс, то и в сборной Норвегии он бы вышел на среднюю результативность «гол за игру». Пока у Эрлинга 18 мячей в 19 матчах, но главное — его команда лидирует в сложнейшей группе со стопроцентным результатом.

Лига наций B. Группа 4
05 июн, 21:45. Rajko Mitic Stadium (Белград)
Сербия
4:1
Словения
Голы
Митрович, 24 (1:0), Стоянович, 30 (1:1), Милинкович-Савич, 56 (2:1), Йович, 85 (3:1), Радоньич, 90+2 (4:1)
Сербия
Райкович Миленкович Митрович Машович Максимович Илич (Тадич, 46) Живкович Ристич (Радоньич, 47) Милинкович-Савич (Лукич, 71) Митрович (Рачич, 81) Йованович (Йович, 47)
Словения
Облак Карничник Блажич Горенц-Станкович (Шпорар, 64) Мевля (Сикошек, 79) Стоянович Бийол Ловрич (Целар, 79) Зайц (Захович, 84) Куртич Шешко (Гнезда Черин, 63)
Предупреждения
Митрович 23’  -  Зайц 13’
Судьи
Мансано (Испания)

Поначалу у болельщиков сборной Сербии возникли опасения, что аттракцион неслыханной щедрости в исполнении хозяев продолжится. Но в этот раз после серии упущенных моментов лучший снайпер чемпионшипа Александр Митрович преуспел на добивании и снял с сербов проклятие. Только требовалось подкрепить этот успех надежностью, однако хозяев ухитрились пропустить забег к воротам словенского защитника Стояновича. А он — словно заправский форвард — эффектно перебросил вратаря. Впрочем, сербы выглядели лучше и заслуженно вернули себе лидерство в счете, когда вышедший на замену Тадич с углового навесил на Милинковича-Савича. Даже Йович, не забивавший за «Реал» с декабря прошлого года, и тот отличился в воскресенье.

Группа B4

И

В

Н

П

М

О

Норвегия

2

2

0

0

3-1

6

Сербия

2

1

0

1

4-2

3

Швеция

2

1

0

1

3-2

3

Словения

2

0

0

2

1-6

0

Грузия снова выиграла крупно

Лига наций C. Группа 4
05 июн, 21:45. Ludogorets Arena (Разград)
Болгария
2:5
Грузия
Голы
Давиташвили, 4 (0:1), Христов, 31 (0:2), Илиев, 50 (1:2), Зивзивадзе, 52 (1:3), Кварацхелия, 58 (1:4), Казаишвили, 70 (1:5), Стефанов, 83 (2:5)
Нереализованный пенальти
Квеквескири 90
Болгария
Михайлов Турицов (Попов, 64) Христов Йорданов (Христов, 46) Недялков Неделев (Крастев, 65) Десподов Миланов (Стефанов, 46) Чочев Илиев Минчев (Янков, 64)
Грузия
Лория Какабадзе (Китейшвили, 83) Хочолава Кашия Кверквелия Абурджания (Мамучашвили, 74) Кварацхелия (Казаишвили, 67) Давиташвили (Гвилия, 74) Азаров Квеквескири Зивзивадзе (Микаутадзе, 67)
Предупреждения
Десподов 32’, Христов 90+7’  - 
Судьи
Мареска (Италия)

После разминки на гибралтарцах Грузия обрела уверенность в своих силах и бодро начала матч в Разграде. И снова тон задавал Кварацхелия, который по дуге мягко забросил мяч в штрафную, а другой бывший футболист РПЛ — Давиташвили — нанес красивый удар головой. Поучаствовал Хвича и во второй результативной атаке, когда Азаров заставил болгарского защитника срезать мяч в собственные ворота.

В феврале прошлого года Вилли Саньоль начал свою работу в Грузии более чем скромно. Была даже серия из пяти поражений с суммарным счетом 1-14, однако со временем знаменитый экс-защитник сборной Франции выправил ситуацию. Настолько, что в последних семи матчах у грузинской команды шесть побед и ничья, а Кварацхелия — главная звезда сборной. В воскресенье он снова это подтвердил еще и голом с лично заработанного пенальти.

Группа 4

И

В

Н

П

М

О

Грузия

2

2

0

0

9-2

6

Сев.Македония

2

1

1

0

3-1

4

Болгария

2

0

1

1

3-6

1

Гибралтар

2

0

0

2

0-6

0
Сборная Грузии по футболу
Сборная Испании по футболу
Сборная Португалии по футболу
Сборная Сербии по футболу
Сборная Швеции по футболу
0
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