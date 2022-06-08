Кейн спас Англию в гостях у Германии, Италия с Манчини снова побеждает

Обзор состоявшихся во вторник матчей Лиги наций.

Юбилей снайпера

Лига А

Англичане в стартовом туре разочаровали не столько поражением от Венгрии, сколько откровенно скучной игрой. И реакцией Гарета Саутгейта на тот матч стали пять изменений в стартовом составе и отказ от схемы с тремя центральными защитниками. Схожую расстановку, кстати, использовали как венгры, так и немцы, причем Ханси Флиик и вовсе выпустил семь свежих футболистов по сравнению со встречей против Италии.

Правда, чистоту английского эксперимента немного нарушила травма Филлипса, которого уже на 14-й минуте пришлось менять на Беллингема. Но не думаю, что форс-мажорные обстоятельства имели принципиальное значения. Англия выглядела свежее, чем в Будапеште. Как в целом, так и в отдельных эпизодах вроде классного дальнего удара Сака или промаха Кейна, который не воспользовался неудачной игрой Нойера на выходе.

Все это, впрочем, не отменяет того факта, что игровым и территориальным преимуществом владела Германия, которая в рамках поддержки готовящихся к Евро-2022 представительниц прекрасной половины человечества провела матч в футболках женской сборной. И если до перерыва два немецких гола были отменены, то вскоре после начала второго тайма Хофманн по всем правилам завершил классную комбинацию с участием Хаверца и отдавшего проникающий пас в штрафную Киммиха.

Пикфорд в данном случае был бессилен, но в остальных эпизодах именно он сохранял Англии шансы на спасение. Голкипер не дал забить выбегавшему к воротам Вернеру и блестяще среагировал на убойный удар Мюллера. Прекрасен был и Нойер, среагировавший на удар Кейна в упор. Однако главный бомбардир гостей свой гол все же забил, да еще и заработав пенальти, который назначили после вмешательства ВАР и похода арбитра к монитору.

Наверное, именно таким и должен был получиться 50-й мяч Кейна за сборную, которая сполна реабилитировалась за неудачный старт. До рекорда Уэйна Руни осталось всего три точных удара.

Барелла на уровне снайперов

Роберто Манчини продолжает экспериментировать. Три игры (включая Финалиссиму против Аргентины) — три разных версии состава. В том варианте, который был выбран на возмутителя спокойствия Венгрию, обращали на себя внимание заслуживший место в старте 18-летний вундеркинд Ньонто, а также лечившийся почти год и оказавшийся в старте впервые с Евро-2020 Спинаццола.

Сколько защитник «Ромы» значит для «адзурри», показала первая голевая атака. Спинаццола тонко оценил ситуацию и покатил мяч вдоль штрафной, после чего последовал неотразимый удар Бареллы в дальний верхний угол. Для полузащитника «Интера» это уже восьмой гол в эпоху Манчини, и по результативности он идет вровень с центрфорвардами — Иммобиле и Беллотти.

В целом же Италия во вторник брала свое на классе. Иногда это означает — не прилагая серьезных усилий, но в данном случае речь о качестве принимаемых решений. Это касается и второй голевой комбинации с эффектным сольным проходом Политано, с чьей выверенной передачи Пеллегрини просто не имел права промахнуться.

Правда, у второго гола оказался неприятный для Италии эффект. Хозяева банально успокоились, тогда как Венгрии при 0:2 терять было уже нечего, и вторую половину она провела гораздо активнее. Этого оказалось достаточно, чтобы заставить Джанлуку Манчини в довольно простой ситуации отправить мяч в собственные ворота. Но не больше, и «адзурри» все же отпраздновали первую турнирную победу после катастрофы в отборе на ЧМ-2022.

Группа A3 И В Н П М О Италия 2 1 1 0 3-2 4 Венгрия 2 1 0 1 2-2 3 Германия 2 0 2 0 2-2 2 Англия 2 0 1 1 1-2 1

Легкая прогулка

Лига С

Вылет турецкой команды в третий по статусу дивизион — недоразумение, и пока миссия по возвращению в лигу В превращается для команды Штефана Кунца в легкую прогулку. В Вильнюсе турки за первую четверть часа отличились дважды, причем оба мяча оказались на счету прежде не забивавшего на таком уровне Догукана Синика. 10:0 по сумме двух стартовых игр — красноречивая статистика. Правда, Турция не единоличный лидер: за этот статус ей предстоит поспорить с также дважды выигравшим Люксембургом.

Группа 1 И В Н П М О Турция 2 2 0 0 10-0 6 Люксембург 2 2 0 0 3-0 6 Фареры 2 0 0 2 0-5 0 Литва 2 0 0 2 0-8 0

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