Статистический портал WhoScored назвал вратаря сборной России Маринату Гильерме худшим игроком матча 6-го тура Лиги наций против Сербии (0:5). Голкипер получил оценку 5,2 за первый тайм встречи, в котором он пропустил четыре мяча. После перерыва на после вышел Сослан Джанаев, у которого 6,4 балла.

Сборная России: Гильерме (5,2), Дивеев (5,4), Караваев (6,0), Джикия (5,3), Жирков (6,1), Кузяев (6,7), Оздоев (6,0), Ан. Миранчук (6,0), Ал. Миранчук (6,1), Ерохин (6,1), Заболотный (6,3).

Те, кто вышли на замену: Джанаев (6,4), Евгеньев (6,1), Мостовой (6,3), Обляков (6,4), Черышев (5,9).

Лучшим в составе сербской сборной стал Лука Йович, оформивший дубль. У него ровно 10, и форвард «Реала» — главная звезда встречи.