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Сегодня, 08:05

Ван Дейк: «Сборная Нидерландов должна приложить все усилия, чтобы обыграть Хорватию»

Виталий Косик
Корреспондент
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Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк поделился ожиданиями от полуфинала Лиги наций с Хорватией.

«Мы должны приложить все усилия, чтобы обыграть Хорватию. Они знают много способов создать вам проблемы. Их полузащитники играют на высочайшем уровне. Но мы должны быть уверены в своих силах и верим, что сможем выйти в финал. Потребуется много тяжелой работы, качественного футбола, а также немного удачи», — приводит слова ван Дейка пресс-служба УЕФА.

Матч состоится сегодня, 14 июня, начало — 21.45 мск.

Вирджил ван Дейк
Футбол
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Хорватии по футболу
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