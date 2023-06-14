Модрич: «Я уже принял решение о своем будущем в сборной, но пока не хочу его раскрывать»

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич высказался о грядущем турнире Лиге наций и своей карьере в национальной команде.

«Всегда получаю удовольствие от игры за сборную и всякий раз, когда приезжаю в команду. Все это дарит радостные эмоции. Покуда я могу помогать команде, нет причин не быть в ее составе. Матч против Нидерландов будет тяжелым. Нам будет противостоять молодая команда с сильными футболистами, которые вернулись на топ-уровень и сыграют на своем поле. К счастью, нас поддержат много наших болельщиков, и это придаст дополнительную мотивацию. На данный момент я всеми мыслями связан с Лигой наций, а о моей карьере можно будет поговорить после турнира. Я уже принял решение о своем будущем в сборной, но пока не хочу его раскрывать», — приводит слова Модрича пресс-служба УЕФА.

Сегодня, 14 июня, сборная Хорватии сыграет с Нидерландами в матче полуфинала Лиги наций, начало встречи — 21.45 мск.