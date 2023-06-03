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Сегодня, 04:15

Сборная Испании назвала состав на финал четырех Лиги наций

Евгений Козинов
Корреспондент
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Луис де ла Фуэнте.
Фото Global Look Press

Сборная Испании огласила состав на матчи финала четырех Лиги наций.

Тренер испанской команды Луис де ла Фуэнте вызвал следующих игроков:

вратари — Унаи Симон («Атлетик»), Кепа Аррисабалага («Челси», Англия), Давид Райя («Брентфорд», Англия);

защитники — Дани Карвахаль («Реал»), Хесус Навас («Севилья»), Эмерик Ляпорт («Манчестер Сити», Англия), Робен Ле Норман («Реал Сосьедад»), Давид Гарсия («Осасуна»), Жорди Альба («Барселона»), Хуан Бернат («ПСЖ», Франция);

полузащитники — Родри («Манчестер Сити», Англия), Микель Мерино, Мартин Субименди (оба — «Реал Сосьедад»), Гави («Барселона»), Фабиан Руис («ПСЖ», Франция), Серхио Каналес («Бетис»);

нападающие — Дани Ольмо («РБ Лейпциг», Германия), Альваро Мората («Атлетико»), Хоселу («Эспаньол»), Родриго («Лидс», Англия), Марко Асенсио («Реал»), Нико Уильямс («Атлетико»), Йереми Пино («Вильярреал»).

15 июня в полуфинале испанцы сыграют с командой Италии, которая назвала состав еще 30 мая. В другом полуфинале встретятся сборные Хорватии и Нидерландов.

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