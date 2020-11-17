Украина перед Швейцарией потеряла еще троих футболистов

Игроки сборной Украины Сергей Кривцов, Руслан Малиновский и Жуниор Мораес заразились коронавирусом накануне матча 6-го тура Лиги наций против Швейцарии, сообщает УАФ.

Кривцов и Мораес ранее уже переболели коронавирусом и у них должны выработаться антитела, однако местная власть против их участия во встрече. Ранее стало известно, еще о трех случаях заражения у украинцев.

Чтобы остаться в элите Лиги наций, украинцам нужно либо не проиграть, либо уступить с разницей в один мяч, самим забив два.

Матч Швейцария — Украина состоится во вторник, 17 ноября. Начало — в 22.45 (мск).