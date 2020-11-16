У сборной Украины еще три случая заражения коронавирусом

Вратарь Дмитрий Ризнык и защитники Эдуард Соболь и Евгений Макаренко получили положительные результаты тестов на коронавирус, сообщает УАФ. Все они не смогут принять участие в решающем для сборной Украины матче 6-го тура Лиги наций против Швейцарии. На данный момент у подопечных Андрея Шевченко шесть набранных очков, у Швейцарии — три.

Ранее расположение сборной Украины покинули полузащитники Андрей Ярмоленко, Виктор Цыганков, Виктор Коваленко и Сергей Сидорчук. Также из-за вспышки коронавируса тренерский штаб практически не смог рассчитывать на футболистов киевского «Динамо».

В воскресенье Шевченко довызвал полузащитников Сергея Булецу, Георгия Судакова и Александра Назаренко в национальную команду.

Матч Швейцария — Украина состоится во вторник, 17 ноября. Начало — в 22.45 (мск).