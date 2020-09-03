В сборной Чехии зафиксирован положительный тест на коронавирус

Во время планового тестирования у одного из работников обслуживающего персонала сборной Чехии обнаружен коронавирус, сообщает Sky Sports.

Все игроки и сотрудники сборной изолированы и ожидают повторного тестирования.

В связи с этим под вопросом оказался стартовый матч Лиги наций, в котором Чехия должна была сыграть со Словакией на выезде в пятницу, 4 сентября, а также встреча второго тура Чехия — Шотландия, запланированная на понедельник, 7 сентября.

Кроме всего прочего, отменен медосмотр нападающего Патрика Шика в «Байере», который должен был пройти в четверт, 3 сентября, и окончательно решить вопрос с трансфером чешского форварда из «Ромы» в немецкий клуб.