«В первом тайме турки спали, а потом тренер и капитан поговорили с командой». Кабзе о ничьей с Россией

Бывший нападающий «Рубина» Хасан Кабзе в интервью «СЭ» поделился своим мнением о ничейном результате в матче Лиги наций Россия — Турция (1:1).

— Думаю, что в перерыве главный тренер нашей команды Шенол Гюнеш и капитан Бурак Йылмаз поговорили со всеми игроками, — заявил «СЭ» Кабзе. — Это помогло им взбодриться, потому что в первом тайме турки спали. Во второй половине игры все было по-другому. Очень помог выход на поле Дженгиза Юндера — он сделал нас сильнее.

Россия же хорошо показала себя в первом тайме. Они играли очень слаженно, как в нападении, так и в защите. Действовали очень дисциплинированно. (Севастиан Терлецкий)