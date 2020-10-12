«В первом тайме турки спали, а потом тренер и капитан поговорили с командой». Кабзе о ничьей с Россией
Бывший нападающий «Рубина» Хасан Кабзе в интервью «СЭ» поделился своим мнением о ничейном результате в матче Лиги наций Россия — Турция (1:1).
— Думаю, что в перерыве главный тренер нашей команды Шенол Гюнеш и капитан Бурак Йылмаз поговорили со всеми игроками, — заявил «СЭ» Кабзе. — Это помогло им взбодриться, потому что в первом тайме турки спали. Во второй половине игры все было по-другому. Очень помог выход на поле Дженгиза Юндера — он сделал нас сильнее.
Россия же хорошо показала себя в первом тайме. Они играли очень слаженно, как в нападении, так и в защите. Действовали очень дисциплинированно. (Севастиан Терлецкий)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.