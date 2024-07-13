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Сегодня, 18:31

Бельгийские города отказались принять матч против сборной Израиля в Лиге наций

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Ни один бельгийский город не захотел принимать матч против национальной команды Израиля в рамках группового этапа Лиги наций, сообщает HLN.

Ранее из-за угроз безопасности проводить встречу отказались Брюссель, Льеж, Левен, Антверпен и Брюгге.

Матч между Бельгией и Израилем будет сыгран на территории другого государства. В настоящее время Королевская бельгийская ассоциация консультируется с УЕФА по поводу выбора места проведения встречи. Одним из вариантом является стадион «Панчо Арена» в Венгрии.

Помимо Израиля, сборной Бельгии предстоит сыграть с Италией и Францией в новом сезоне Лиги наций.

Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Израиля по футболу
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