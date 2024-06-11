Федерация футбола Бельгии попросила перенести домашний матч Лиги Наций с Израилем в Будапешт

По информации «СЭ», Федерация футбола Бельгии обратилась в УЕФА с просьбой перенести домашний матч Лиги Наций против сборной Израиля, назначенный на 6-е сентября, из Брюсселя в Будапешт по соображениям безопасности.

Несколько недель назад бельгийская федерация приняла решение приостановить продажу билетов на матч в Брюсселе из-за возможных беспорядков и «всплеска крайнего насилия», причиной которого могут явиться военные действия между Израилем и ХАМАС в секторе Газа.

Стоит отметить, что и свои домашние матчи в Лиге Наций против Франции, Италии и Бельгии сборная Израиля проведет в Будапеште.

Эли Швидлер