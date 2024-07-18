Мэр города Удине против проведения в городе матча Лиги наций Италия — Израиль

Мэр города Удине, Альберто Феличе де Тони, проинформировал федерацию футбола Италии, что городские власти отказываются принимать матч Лиги наций между сборными Италии и Израиля, сообщает walla.co.il. Встреча должна пройти 14 октября.

Мэр Удине, представляющий в муниципалитете лево-центристскую коалицию, мотивировал данное решение тем, что Израиль «находится в состоянии войны», поэтому матч с его участием может привести «к нарушению баланса взаимоотношений в городе».

Однако данное решение было подвергнуто критике со стороны правящей партии Fratelli d'Italia, обвинившей мэра в политизации спорта.

Эли Швидлер